Olbia. Fiamme a ridosso del Monte Plebi: Canadair sul posto

Interviene anche un elicottero del Corpo forestale

Di: Giammaria Lavena

I vigili del fuoco di Olbia stanno operando su un incendio che sta interessando il versante sud del Monte Plebi. Sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili, un Canadair della flotta di istanza all'aeroporto Costa Smeralda e un elicottero del Corpo Forestale della base operativa di Limbara.

Proprio in Gallura, come anche nel Cagliaritano, è stato lanciato un allerta per pericolo di incendio alto, codice arancione, anche a causa del forte vento di maestrale che da ieri sera ha iniziato a soffiare sull'Isola e che in alcuni punti raggiungerà i 30 km/h.