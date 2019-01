Scuola e formazione: l'Istituto Tecnico "Fermi" di Ozieri un'eccellenza del territorio

Il 26 gennaio l’Open Day alla scoperta dei corsi Agraria, Geometri, Informatico e Biotecnologico

Di: Redazione Sardegna Live

L’Istituto Tecnico “Enrico Fermi” di Ozieri è un’eccellenza del panorama scolastico e culturale nel Monteacuto.

La formazione scolastica in ottica lavorativa è da sempre, e oggi più che mai, l’aspetto che garantisce il successo degli istituti tecnici. Ancor più se a un’impostazione così lungimirante si unisce un ambiente stimolante e professionale come quello garantito dai docenti e dai programmi di studio del Fermi.

In piazza Medaglie d’Oro, da decenni, si formano professionisti pronti ad affacciarsi al mondo del lavoro affrontando con gli strumenti necessari le sfide che il mercato propone.

Sabato 26 gennaio, dalle 15:30 alle 18:30, si terrà l’Open Day in occasione del quale verranno presentate le peculiarità e le novità in serbo per l’anno scolastico 2019/2020.

Quattro i corsi promossi: Agrario, Geometri, Informatico e Biotecnologico. La presentazione si terrà nella sede storica dell’istituto seppure alcune classi, per lavori di ammodernamento che hanno interessato la struttura, sono state trasferite temporaneamente presso il Cantaro.

“Una parte dell’edificio storico – spiegano i docenti – è stata nuovamente concessa ed è già sede di attività. La restante area dell’istituto tornerà a disposizione a partire da settembre e sarà dotata di nuovi laboratori che favoriranno ancora quel processo per cui la teoria trova riscontro nella pratica già dalle prime classi”.

Agrario e Geometri sono i corsi classici che contraddistinguono l’identità dell’istituto tecnico ozierese. Il primo, incentrato su agroalimentare e agroindustria, trova una collocazione naturale in un territorio come quello che fa capo a Ozieri, dove allevamento e agricoltura costituiscono i nodi centrali del tessuto economico e sociale.

Analoga situazione per il corso Geometri, una perfetta sintesi fra ambiente, costruzioni e territorio dove la capacità di programmare e progettare razionalmente diviene prerogativa dei giovani studenti.

A questi corsi si affiancano due percorsi di studio straordinariamente innovativi: l’Informatico e il Biotecnologico. Realtà che stanno già riscontrando un forte interesse fra i giovanissimi e le famiglie. Sono corsi di studio moderni, nell’ambito dei quali si formeranno i professionisti del futuro in grado di rispondere alle esigenze più nuove delle società e di un mercato che esige sempre più figure di questo tipo.

Nell’ambito del Biotecnologico si formeranno i giovani affascinati dal mondo della ricerca e dal lavoro in laboratorio. Lo studio della chimica, della biochimica e delle biotecnologie è l’ideale per chi ha a cuore le tematiche ambientali e le innovazioni tecnologiche attinenti ai vari aspetti della vita quotidiana e della tutela dell’ambiente. Si acquisiranno competenze nel campo dei materiali, delle analisi chimico-biologiche, dei processi di produzione in ambito chimico, biologico, merceologico, farmaceutico, oltre che nei settori della prevenzione di situazioni a rischio ambientale e sanitario. Si imparerà a collaborare alla gestione di impianti chimici, tecnologici, biotecnologici e laboratori di analisi.

Tra le figure professionali più richieste per l’intero settore cui accedere anche con livelli di istruzione post-diploma vi sono operatori chimico-industriale, tecnici di laboratorio di ricerca, formulatori farmaceutici, direttore tecnici di aziende farmaceutiche, responsabile ambiente e sicurezza.

L’Informatico si pone invece come riferimento per chi è interessato alle telecomunicazioni analogiche e digitali e ai vari mezzi trasmissivi, ai sistemi informatici e dell’elaborazione e informazione, alle applicazioni e tecnologie web, alle reti e agli apparecchi di comunicazione. Si imparerà a collaborare nella gestione di progetti inerenti la sicurezza e la privacy delle informazioni relazionali e di comunicazione; valutare mezzi elettronici e di telecomunicazione in base alle caratteristiche funzionali; configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti; collaborare all’ideazione e allo sviluppo di dispositivi e strumenti informatici e sistemi di telecomunicazioni; sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza.

Tra le figure professionali più richieste per l’intero settore cui accedere anche con livelli di istruzione post-diploma vi sono tecnici di centro supervisione e controllo reti, tecnici informatici, database administrator, TLC consultant, project manager, security auditor.

Quelle proposte dal Tecnico di Ozieri sono le prime realtà formative di questo tipo nel territorio, il che garantirà l’acquisizione di competenze inedite e facilmente spendibili.