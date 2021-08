Cagliari. Controlli sui Green Pass: multato il gestore di un circolo privato

Nel locale due clienti sprovvisti della certificazione verde

Di: Redazione Sardegna Live

Ieri sera a Cagliari, i carabinieri della Stazione di Sant'Avendrace hanno compiuto alcune verifiche in relazione al rispetto delle recenti norme introdotte, relative al Green pass. In particolare, al termine degli accertamenti compiuti all'interno di un circolo privato ubicato in centro città, i militari hanno proceduto alla contestazione amministrativa nei confronti del cinquantenne gestore del circolo, con proposta di chiusura dell'esercizio, per aver fatto accedere all'interno del locale avventori, non soci, sprovvisti dei necessari Green pass.

Nello specifico, ieri sera i carabinieri hanno verificato la presenza all’interno del locale di un 71enne e di un 60enne, entrambi ben noti alle forze dell’ordine, colti dai militari mentre erano sprovvisti di mascherina e di certificazione verde. Lo stesso gestore sarà altresì denunciato all'autorità giudiziaria per la mancata esposizione della tabella dei giochi proibiti, di quei giochi cioè il cui svolgimento è vietato all’interno dei locali pubblici, come ad esempio il poker, il ramino o il baccarà.