Covid, lockdown parziale a Goni dopo l'aumento di contagi

Di: Redazione Sardegna Live

“Cari compaesani, come ben sapete la situazione sanitaria causata dal Sars-COV2 è abbastanza allarmante, il virus circola molto velocemente e l'unico mezzo che abbiamo a disposizione per arginarlo è la prevenzione. I sanitari ci hanno fornito gli esiti dei test molecolari effettuati venerdì ed è emerso che su 124 tamponi 46 sono risultati positivi. Dopo essermi consultata con la mia giunta ed i miei consiglieri si è deciso per il momento di scongiurare la zona rossa (con la conseguente chiusura totale) e quindi di emanare un'ordinanza”. Così la sindaca di Goni, Emanuela Guggeri, ha annunciato un parziale lockdown nel comune del Sud Sardegna per contrastare la diffusione dei contagi. Il provvedimento adottato dalla prima cittadina è entrato in vigore e sarà valido fino a quando “non avremo da parte dell'ATS Sardegna Assl Cagliari una nuova indagine sulla curva dei contagi e sull'andamento della situazione sanitaria nel nostro paese”.

La sindaca ha quindi disposto: la chiusura di bar e dei circoli presenti sul territorio comunale dalle ore 21:00 alle ore 05:00; la somministrazione di alimenti e bevande dovrà essere garantita solo all'esterno (nel caso di locali muniti di spazi all'aperto), nei locali sprovvisti di spazi aperti è consentito solo l'asporto. È vietato il servizio al banco; L'utilizzo obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine) all'aperto, con deroga per chiunque svolga attività individuale motoria all'aperto; Il divieto di assembramenti nei luoghi pubblici, quali piazze, strade e all'esterno dei pubblici esercizi; Il divieto di organizzare feste private e qualsivoglia evento che implichi assembramenti sia in spazi chiusi sia all'aperto; Il divieto allo svolgimento di ogni forma di intrattenimento, all'interno e nelle aree esterne di bar, circoli, attività commerciali e simili; il divieto di accesso agli impianti sportivi comunali e parco giochi bambini; Il più scrupoloso rispetto delle regole e norme Covid-19 diramate dal Governo, Regione e Autorità Sanitarie; La chiusura al pubblico degli Uffici Comunali, con l'attività amministrativa solo su prenotazione telefonica ai numeri preposti; L'ingresso contingentato di massimo 6 persone per volta nel Cimitero Comunale; L'ingresso contingentato di massimo 1 persona per volta negli esercizi commercial e il divieto di circolazione su tutto il territorio comunale dalle ore 24:00 alle ore 05:00.

“Chiedo a tutti quindi un po’ di sacrificio – ha detto Emanuela Guggeri - per poter rientrare nel più breve tempo possibile alle nostre solite attività quotidiane. Potete quindi prendere visione del documento nell'albo pretorio del Comune, nella pagina istituzionale e presso le attività commerciali del paese. Vi chiedo la massima collaborazione perché questa è l'unica strategia che possiamo attuare per tutelare la nostra salute”.