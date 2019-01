Tragedia a Villasalto: cade con l'auto in una scarpata, muore 65enne

L'incidente è avvenuto poco prima delle 7

Di: Ansa

Ha perso il controllo dell'auto che, dopo aver divelto il guardrail, è finita in una scarpata. E' accaduto a Villasalto: un uomo di 65 anni ha perso la vita. La dinamica dell'incidente non è ancora stata chiarita e sul posto per i rilievi sono intervenuti i carabinieri.

L'incidente è avvenuto poco prima delle 7. Il 65enne stava percorrendo Provinciale 27 in direzione Muravera quando ha perso il controllo della vettura che dopo una sbandata è finita contro il guardrail, sradicandolo. La vettura è poi finita in un dirupo ribaltandosi. L'allarme è stato lanciato da alcuni automobilisti che hanno visto la barriera laterale distrutta e la vettura nel burrone.

Sul posto sono arrivati un'ambulanza del 118, i carabinieri e i vigili del fuoco. Purtroppo per l'automobilista non c'è stato nulla da fare.