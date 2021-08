Baja Sardinia. Scontro da due auto: grave una ragazza

Ferite altre 4 persone

Di: Redazione Sardegna Live

È di cinque feriti il bilancio dell’incidente verificatosi intorno alle 18:30 sulla strada per Baja Sardinia, in località Cala Bitta. Due auto, una Citroen C3 e una Range Rover si sono scontrate violentemente per cause in corso di accertamento. Delle cinque persone coinvolte, ad avere la peggio è stata una ragazza, trasportata con l’elisoccorso in codice rosso all’ospedale di Sassari. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco Sassari, 4 ambulanze e la Polizia Locale.