In biblioteca “Incontro d’autore” con Lorenzo Braina

L’appuntamento è in programma lunedì 28 gennaio alle 18.00

Di: Antonio Caria

Nell’ambito di “Lib(r)enter", L’Associazione culturale intercomunale ISPERAS, in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Pozzomaggiore e la Cooperativa Pintadera, organizza “Incontro d’autore” con Lorenzo Braina, che si terrà lunedì 28 gennaio alle 18.00, nella biblioteca comunale in via Mercato (ingresso libero).

Nel corso dell’evento, grazie anche all’ausilio delle sue opere come “Garibaldi in catene”, “Sono stato Bambino”, “I bambini lo sanno”, “Album di Famiglia, “Genitorando”, “Figli, Fantasmi e Formaggi” e “Dato al Mondo”, l’autore fara un excursus su come affrontare le domande che i figli pongono venendo al mondo.

Pedagogista, scrittore ed esperto di mediazione sociale, Braina è fondatore e e direttore del Centro per la Creatività Educativa che ha la sua sede a Oristano.