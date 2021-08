Chiara Ferragni: "Mi mancherà la Sardegna, giorni spensierati"

L'influencer racconta la sua esperienza in Sardegna: "Sono stata troppo bene". Ma in queste settimane non sono mancate le polemiche

Di: Giammaria Lavena

E' quasi ora dei saluti per i Ferragnez, che dopo settimane lasceranno la Sardegna per tornare a casa. La coppia più cliccata del web ha trascorso la sua seconda estate consecutiva nell'Isola, fra relax, nuotate, buon cibo e passeggiate.

Una vacanza nella quale non sono mancate le polemiche, dalle conchiglie pubblicate dalla Ferragni e poi cancellate dai social al dibattito a suon di "stories" fra Fedez e il rapper sardo Salmo dopo il concerto organizzato a Olbia.

La celebre influencer ha commentato in breve i suoi giorni in Sardegna, raccontandoli come "spensierati". "Mi mancheranno - ha aggiunto -. La vacanza è quasi finita e sono molto triste, mi sono trovata troppo bene".