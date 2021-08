Sulcis Iglesiente. Via ai lavori per una serie tv in chiave isolana

L'ambizioso progetto di AD Power Production. Dopo i provini selezionati i protagonisti

Di: Redazione Sardegna Live

Il team di Ad Power Production, capitanato da Lorenzo Cuscusa e Andrea Mistretta, sta portando avanti un'ambizioso progetto che si concretizzerà nella produzione di una serie tv interamente girata in Sardegna "sognando la grande distribuzione", come si legge in un comunicato diffuso dai promotori dell'iniziativa.

"Dopo aver provinato tanti attori dell’isola e non - spiegano i responsabili -, finalmente abbiamo i nomi dei nove protagonisti della serie teen made in Sardegna: Letizia Collu, Emanuela Fanni, Marco Mameli, Azzurra Leschio, Marco Cecchini, Elisa Armosini, Alice Bertacche, Maria Giovanna Peloso e Alessandro Meloni".

I ragazzi presteranno i loro volti alla storia scritta da Roberto Lisi e saranno affiancati da tante comparse e un team di professionisti tra cui il regista Andrea Mistretta, il DOP Daniele Saba, trucco e style a cura di Susanna Orrù ed Erika Peralta e tanti altri professionisti dell’isola, "tutti uniti da questo grande sogno di lanciare nel mondo una serie made in Sardegna".

Le riprese si terranno nel Sulcis Iglesiente da febbraio a maggio 2022.