Auto con cinque persone a bordo finisce in un canale a Orosei

Incidente alle 5:30, sul posto i Vigili del fuoco

Di: Redazione Sardegna Live

Intorno alle 5:30 di stamane, una vettura con cinque ragazzi a bordo, per cause in corso di accertamento, ha impattato violentemente contro la staccionata di delimitazione del canale della marina di Orosei il località “Cannonariu”.

La vettura, con gli occupanti a bordo, è finita all’interno dello specchio d’acqua adagiandosi su un fianco. Quattro occupanti sono riusciti ad uscire autonomamente dalla vettura, mentre per uno di essi è stato necessario l’intervento delle squadre di soccorso che dopo le prime cure sul posto lo hanno trasportato all’ospedale San Francesco di Nuoro.

Tutte le persone coinvolte sono residenti ad Orosei. Sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco da Nuoro e Siniscola, i Carabinieri di Orosei e il Servizio sanitario 118 con due ambulanze da Orosei e Irgoli.