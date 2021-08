Covid. Sardegna sul filo del rasoio, ma rimane in zona bianca

Preoccupano i dati di ricoveri e terapie intensive occupate

Di: Redazione Sardegna Live

La Sardegna scongiura il passaggio in zona gialla ma l'emergenza sanitaria nell'Isola non è ancora del tutto sotto controllo.

Dal bollettino di ieri emergono oltre 400 nuovi contagi e quattro vittime. Da monitorare i numeri dei ricoveri e delle terapie intensive occupate, determinanti per la valutazione delle zone di colore territoriali. Solo l'accelerazione della campagna vaccinale potrebbe rallentare il dilagare dei casi di positività nell'Isola e degli ingressi in ospedale.

L'obbligatorietà del vaccino è sempre più tema all'ordine del giorno. La sostengono in tanti: dall’immunologo Sergio Abrignani al ministro del Lavoro Andrea Orlando, dalla Cisl fino alla forzista Licia Ronzulli.

La paura è che in autunno, con la ripresa delle attività lavorative e la riapertura delle scuole, una nuova ondata possa nuovamente mettere in seria difficoltà il sistema sanitario nazionale determinando nuovi lockdown in tutto il paese.