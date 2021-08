Quartu. Donna morta in casa: i familiari chiedono di accertare i motivi dell'improvviso decesso

Esposto in Procura. I parenti hanno riferito “come fatto storico” che la signora aveva fatto il vaccino due giorni prima della morte

Di: Redazione Sardegna Live

Alessandra Picci, 50enne di Quartu Sant'Elena, è morta alla vigilia di Ferragosto per cause ancora non chiarite. Il fratello, attraverso l'avvocato Tiziano Tatti, ha presentato un esposto in Procura a Cagliari affinché si possano accertare i motivi dell'improvviso decesso.

Stando a quanto riferito dai parenti e pubblicato sul quotidiano L'Unione Sarda, la donna aveva fatto il vaccino due giorni prima della morte, ma l'avvocato tiene a precisare che l'episodio è stato indicato solo come fatto storico. I familiari segnalano inoltre che la donna godeva di buona salute e di non essere a conoscenza di eventuali patologie. Sarà il pubblico ministero di turno, Enrico Lussu, ad assegnare l'incarico per effettuare l'autopsia sul corpo della signora.