Cagliari. È ai domiciliari ma continua a perseguitare l’ex: 25enne finisce in carcere

Vittima di revenge porn una 22enne

Di: Redazione Sardegna Live

Dal momento che la misura degli arresti domiciliari si è rivelata non sufficiente, la Seconda Sezione Penale della Corte d'Appello di Cagliari ha stabilito la detenzione in carcere per un 25enne residente a Cagliari, domiciliato a Chia, disoccupato e con precedenti denunce a carico.

Il giovane, infatti, nonostante fosse ai domiciliari, per i reati di atti persecutori e diffusione illecita di video dal contenuto sessualmente esplicito, commessi in danno dell’ex fidanzata, ha continuato a porre in essere atti persecutori nei confronti della ragazza, una 22enne, vittima di revenge porn. Stamattina a Chia i Carabinieri della Stazione di Pula hanno dato esecuzione all’ordinanza e il 25enne si trova ora in carcere.