Ex sottufficiale ucciso ad Aborea, fermato il nipote accusato di omicidio

Era stato trasferito all'ospedale di Cagliari per una ferita da taglio, adesso il nipote di Paolo Fonsetti si trova in stato di fermo per omicidio volontario

Di: Giammaria Lavena

È in stato di fermo Giancarlo Fonsatti, conosciuto come 'Renato', 55enne nipote di Paolo Fonsatti, l'ex sottufficiale dell'esercito di 73 anni trovato morto ieri pomeriggio nella sua casa nella borgata S'Ungrori ad Arborea.

L'uomo, piantonato in ospedale a Cagliari, dove è stato trasferito in mattinata, è stato fermato con l'accusa di omicidio volontario. Il provvedimento è stato emesso dalla Procura della Repubblica di Oristano e notificato oggi pomeriggio.

Era stato proprio il nipote a lanciare l'allarme, raccontando di aver subito un'aggressione insieme allo zio a scopo di rapina.