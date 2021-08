Covid. Mascherine anche all'aperto a Sadali. Sindaca firma ordinanza

Scattano nuove restrizioni

Di: Redazione Sardegna Live

“Cari compaesani, siamo informalmente a conoscenza di altre 8 persone positive ai test molecolari, per un totale di 18 positivi al Covid 19, di cui due persone non residenti, attualmente presenti a Sadali”.

Ne dà notizia la sindaca Barbara Laconi che ha firmato una nuova ordinanza che detta le misure di contrasto alla diffusione del virus e di prevenzione del contagio da COVID-19.

Nella settimana 11-17 agosto 2021 la diffusione dell'infezione da Sars-CoV2 nella popolazione del Comune di Sadali, nel sud Sardegna, ha raggiunto le nove unità e ha fatto schizzare verso l'alto indice dei casi positivi per 100.000 abitanti.

La prima cittadina ha imposto per l'intero arco della giornata, "e fino a cessate esigenze", l'obbligo di usare le mascherine anche all'aperto, se si viene in contatto con altre persone e nei ristoranti, all'aperto e al chiuso immediatamente dopo avere consumato. Stop agli eventi che non garantiscono il dovuto distanziamento e divieto di vendita con asporto dalle 22 alle 5 di bevande di qualsiasi gradazione alcolica. L'attività di somministrazione per ristoranti, anche all'aperto, è consentita per un massimo di quattro persone per tavolo, con deroga laddove si tratti di conviventi, mentre viene assolutamente vietata la sosta al bancone Vietate anche le feste private in spazi chiusi sia all'aperto.