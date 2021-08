Ad Alghero arriva Mahmood: sabato il concerto

Oggi il live di Francesco De Gregori

Di: Redazione Sardegna Live

Continua l'estate in musica ad Alghero. Sul palco dell’Arena Rugby a Mariapia, che oggi vedrà esibirsi nuovamente Francesco De Gregori, nei prossimi giorni si alterneranno Rkomi (20 agosto) e Mahmood (21 agosto), il cantante nato a Milano il 12 settembre 1992 da madre sarda, di Orosei, e padre egiziano. Alessandro Mahmoud è cresciuto con la madre, parla fluentemente il sardo e non ha mai nascosto il suo forte legame con la cultura e il folclore della Sardegna. Considera l'Isola una seconda casa e fonte di ispirazione per la composizione dei brani. Il nome d'arte Mahmood è un gioco di parole tra il cognome (Mahmoud) e l'espressione inglese my mood (il mio stato d'animo), che rappresenta il suo progetto di portare la sua storia personale e quindi anche il suo stato d'animo all'interno dei pezzi.

Dopo Mahmood, il 24 agosto il palco sarà tutto di Ron, mentre il 28 si attende il concerto di Edoardo Bennato. Antonello Venditti chiuderà la stagione con due serate, il 17 e il 18 settembre.

Per informazioni, curiosità e contatti, attive le pagine social “Alghero Turismo” e il sito dedicato https://www.algheroturismo.eu/.