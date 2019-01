Forestas. Anci Sardegna: «La legge torni in Consiglio per difendere l’autonomia e i diritti dei lavoratori»

Emiliano Deiana: «Fare alcune correzioni mirate che “sminino” l’impugnativa governativa»

Di: Antonio Caria

«Anci Sardegna condivide l’impostazione che si sta esplicitando nelle ultime ore a livello consiliare per bocca del Presidente del Consiglio Regionale e di diversi Capigruppo di segno politico differente circa il ritorno in aula, nei prossimi giorni, delle norme sul personale di Forestas».

Lo si legge in una nota di Anci Sardegna che ha voluto prendere nuovamente posizione sulla legge regionale per l’inquadramento del personale di Forestas impugnata dal governo M5S/Lega.

Per il Presidente Emiliano Deiana è necessario «Fare alcune correzioni mirate che “sminino” l’impugnativa governativa e che blindino il percorso attuativo a cui la Giunta Regionale deve attenersi appare una soluzione saggia e praticabile e che potrebbe essere votata da tutto il consiglio regionale, senza distinzioni di parte, per difendere la specialità dell’Autonomia sarda (ex art. 3 lettera a) dello Statuto) e i diritti dei lavoratori dell’Agenzia».

Sulla stessa linea di Anci Sardegna anche Franco Sabatini (Presidente della Commissione Bilancio e Vicepresidente del Partito Democratico della Sardegna) che sottolinea il fatto che non si può «Restare inerti di fronte alla decisione del Governo Lega-M5S di impugnare la legge che decreta il passaggio dei dipendenti dell’Agenzia Fo.Re.STAS al sistema regione: è necessario che il Consiglio regionale si riunisca immediatamente per approvare una nuova legge finalizzata a salvaguardare la condizione dei lavoratori».

«È necessario – ha aggiunto Sabatini – che i Presidenti dei Gruppi consiliari si riuniscano e decidano di portare in aula una nuova legge che tuteli i lavori, eliminando le discriminazioni contrattuali a cui sono sottoposti. Chiedo al Presidente Ganau di valutare insieme ai Capigruppo la possibilità di convocare una seduta straordinaria del Consiglio regionale: lo scopo è quello di valutare i motivi di impugnativa indicati dal Governo e approvare in tempi brevissimi una norma che, superandoli, sia idonea a salvaguardare la posizione dei dipendenti, ponendo fine alle disparità tra i dipendenti dell’Agenzia e quelli del sistema Regione. Siamo a poche settimane dalla scadenza di questa Legislatura e non intendiamo lasciare in sospeso una situazione spinosa che ha generato inquietudine e pesanti proteste».