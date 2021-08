Il corallo di Alghero in omaggio a Mattarella

Il sindaco Mario Conoci sottolinea l’importanza della valorizzazione del "corallium rubrum" di Alghero

Di: Redazione Sardegna Live

“La permanenza del Presidente Sergio Mattarella ad Alghero è stata un’occasione importantissima per la città, che ha onorato tutti gli algheresi e che certamente lascerà segni positivi per il futuro. Aver valorizzato il nostro patrimonio storico, culturale e ambientale è stato vincente, ed ha riscontrato infatti una straordinaria attenzione, non rituale, da parte del Capo dello Stato”. Così il sindaco di Alghero Mario Conoci all’indomani del ritorno a Roma del Presidente della Repubblica dopo il periodo di vacanze nella cittadina catalana.

“Il nostro corallo, il Corallium Rubrum, la specie di corallo più pregiata del Mediterraneo – sottolinea Conoco -. Abbiamo voluto fosse al centro della visita del Presidente portando all’attenzione nazionale il simbolo della nostra città: una vetrina straordinaria per la cultura, per i nostri artigiani che lavorano con abilità straordinaria questa ricchezza inestimabile. Cultura e tradizione, la Riviera del Corallo, col suo stemma che ne porta il segno da secoli, è rappresentata fortemente, insieme all’ambiente, al territorio, tutti elementi ineguagliabilmente esaltati in questi giorni".

"L’oro rosso – precisa il sindaco - si collega in modo indissolubile alla città di Alghero, dove tanti artigiani hanno fatto la storia della lavorazione del Corallium Rubrum, e dove generazioni di pescatori hanno mantenuto viva una tradizione antichissima, caratterizzata purtroppo anche da tragedie che hanno segnato la nostra comunità. Oggi il nostro corallo deve essere tutelato da un punto di vista naturalistico e ugualmente tutelato nella lavorazione da contraffazioni sempre più frequenti, e lo è anche attraverso il marchio Corallium Rubrum ad Alghero. I nostri artigiani sono una garanzia per la sua tutela e la sua valorizzazione".

"Abbiamo creduto - conclude il primo cittadino algherese - che questa occasione fosse importante per promuovere concretamente un elemento identitario e un prodotto di qualità legato al nome di Alghero. Un ringraziamento di cuore ai nostri pescatori e ai nostri artigiani che hanno reso possibile impreziosire la visita del Presidente col simbolo autentico della nostra città”.