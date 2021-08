Nizzi: "Annullato Mirtò? Scelta loro, nessun allarme Covid in città"

Il sindaco di Olbia chiarisce: "Contagi in diminuzione. Parlare di un'emergenza è un fatto gravissimo"

Di: Redazione Sradegna Live

"Quando Mirtò dichiara che la sagra del mirto salta a causa della grave situazione sanitaria della città, dice una cosa senza alcun fondamento, e questo è un fatto gravissimo". Lo ha dichiarato il sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, nel corso di una conferenza stampa convocata d'urgenza a poche ore dal comunicato con cui gli organizzatori dell'evento dedicato alle eccellenze del territorio avevano fatto sapere che la kermesse in programma dal 17 al 20 agosto non si sarebbe tenuta.

"Rispetto a giovedì scorso - prosegue il primo cittadino gallurese - siamo passati da 111 a 144 positivi, perciò non c'è alcun allarme".

Il sindaco respinge poi indirettamente l'accostamento fra il dibattito generato dal concerto di Salmo del 13 agosto e l'annullamento del festival del mirto: "La manifestazione è saltata per questioni legate agli organizzatori - spiega -, sono stati loro a tirarsi indietro perché non sono riusciti a prepararsi tecnicamente in base alle norme vigenti". A collegare pubblicamente il concerto di Salmo e l'annullamento di Mirtò in un rapporto di causa/effetto era stato Fedez nelle sue Instagram stories.

"Davanti alla voglia di un artista benestante di cantare fortissimo - aveva dichiarato Fedez - pagano le conseguenze i piccoli commercianti e i piccoli artigiani di Olbia che oggi si sono visti annullare la sagra del mirto. Queste persone probabilmente sono meno agiate dell'artista e probabilmente avevano la vera necessità di lavorare per portare il cibo a casa".