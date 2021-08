Cagliari Calcio: omaggio rossoblù per i Ferragnez

Magliette personalizzate in regalo per Fedez e famiglia

Di: Redazione Sardegna Live

Mentre infuria la polemica fra Fedez e Salmo per il concerto tenuto dal secondo il 13 agosto a Olbia, i Ferragnez ricevono un inatteso omaggio rossoblù.

Durante le vacanze in Costa Smeralda, infatti, la famiglia più seguita del web ha ricevuto una serie di magliette del Cagliari Calcio personalizzate.

"Un ricordo rossoblù per il vostro rientro a casa - si legge nel biglietto che accompagna il dono -. Vi aspettiamo a Cagliari, la famiglia rossoblù".

Per Chiara Ferragni la maglia numero 7, per Fedez la 15, magliettine in regalo anche per Leone e Vittoria.