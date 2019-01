Alà: lutto cittadino per i funerali di Diego Baltolu

In attesa dell'autopsia la data delle esequie non è stata ancora fissata

Di: Redazione Sardegna Live

In attesa degli esiti dell’autopsia sul corpo di Diego Baltolu, in programma per oggi, la comunità di Alà dei Sardi si stringe intorno alla famiglia della vittima.

Il barista 19enne è stato trovato senza vita a Buddusò nella mattinata di sabato, 19 gennaio, ucciso da un colpo di pistola al petto. Sulla sua morte non è ancora stata fatta chiarezza e i carabinieri indagano senza sosta per capire chi abbia esploso il colpo di arma da fuoco.

Il sindaco di Alà dei Sardi Francesco Ledda, nel frattempo, ha proclamato questa mattina il lutto cittadino per il giorno dei funerali del giovane. La data delle esequie non è stata ancora fissata.

L’ordinanza invita “tutti i cittadini, le istituzioni pubbliche, le organizzazioni sociali, culturali, produttive e titolari di attività private di ogni genere a manifestare il proprio cordoglio nelle forme ritenute opportune, anche quali la sospensione delle rispettive attività, con esclusione dei servizi indispensabili e obbligatori, durante il corso della cerimonia funebre”.