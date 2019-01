Migliaia di prodotti contraffatti sequestrati dalla Guardia di finanza

Quasi 200mila articoli sono stati sequestrati dalla Guardia di finanza di Cagliari

Di: Redazione Sardegna Live

Quasi 200mila articoli sono stati sequestrati dalla Guardia di finanza di Cagliari al termine di una serie di attività di controllo sul territorio, una delle quali rivolta ad una società con sede nel capoluogo e operante nel settore del commercio all'ingrosso.

Le Fiamme gialle hanno trovato nella struttura 8.332 prodotti contraffatti o non in regola con le disposizioni del Codice del Consumo. Erano pronti ad essere messi sul mercato dell’intera provincia cagliaritana accessori per la casa, utensili, materiale elettrico, prodotti di informatica, articoli scolastici, casalinghi, prodotti tessili privi di qualsiasi avvertenza e delle indicazioni in lingua italiana, nonché di quelle relative al produttore, all’importatore e al Paese di origine.

Ben 44.101 articoli (materiale elettrico e soprattutto giocattoli) avevano il marchio CE contraffatto.

Le Fiamme gialle hanno poi constatato che lo stabile non fosse dotato delle condizioni minime di sicurezza per l'esercizio di un'attività commerciale, data la presenza di materiale infiammabile, la mancata messa in sicurezza di pannelli elettrici e delle uscite di sicurezza (il cui accesso era ostruito da scatoloni contenenti merce), e alcune stanze dell’immobile erano adibite a dormitorio e cucina.

La struttura è finita sotto sequestro mentre il titolare dell’attività è stato denunciato per contraffazione e per aver violato la disciplina urbanistica; riceverà poi una sanzione amministrativa di 1.032 euro in relazione alla commercializzazione di prodotti non sicuri.

Altri controlli si sono concentrati su tre commercianti per un totale di oltre 146mila gli oggetti ritirati dalla circolazione. Si tratta in gran parte di prodotti per la casa, giocattoli, accessori e complementi di arredo, articoli elettrici a bassa tensione - rasoi, lampade, multiprese, piastre per capelli, radioline - e anche bigiotteria.

Per i tre è scattata una sanzione amministrativa da 1.032 euro ciascuno.