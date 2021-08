Sgarbi difende Salmo: “Fedez fasullo e ipocrita”

Il critico d’arte dice la sua in merito al concerto di Olbia

Di: Redazione Sardegna Live

Vittorio Sgarbi interviene in merito alla polemica suscitata dal concerto organizzato da Salmo a Olbia il 13 agosto.

Dopo Francesco De Gregori, anche il critico d’arte prende le difese del rapper olbiese.

In particolare, Sgarbi commenta le dichiarazioni di Fedez, che si era scagliato contro l’artista sardo, definendolo “falso e ipocrita“.

“La differenza tra il falso Fedez e l’autentico Salmo è nel riconoscere la realtà – dichiara Sgarbi in un video-. Ci sono state malattie, il pericolo non è solo il covid, e le persone si muovono e vivono in vacanza lo stesso”.

“Ad agosto il centro di Olbia è affollato come il centro di Riccione dove ha cantato Shiva, ti è chiaro Fedez? bugiardo, fasullo, ipocrita”, ha concluso Sgarbi.