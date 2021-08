Gesturi. Da tre anni maltrattava la mamma: arrestato allevatore

La donna per anni ha tollerato ingiurie, vessazioni e percosse

Di: Redazione Sardegna Live

Da tre anni tollerava ingiurie, vessazioni e percosse, ma dopo l'ennesima lite e aggressione una donna di 78 anni di Gesturi ha chiamato i carabinieri.

I militari della locale Stazione, con l'ausilio di una gazzella del Radiomobile della Compagnia di Sanluri e di una pattuglia della Stazione di Guasila, hanno arrestato il figlio, un 48enne allevatore, ben noto ai militari. Grazie anche alla deposizione di due testimoni, oltre che al racconto della mamma, l’uomo è stato tratto in arresto e, come disposto dall’autorità giudiziaria, tradotto presso la propria residenza di Gesturi, in un attrezzato ovile, in regime di arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida prevista per la mattinata odierna.

La vittima sarà avviata ad un centro antiviolenza ed è molto probabile che nei confronti del vessatore venga disposta la misura cautelare personale del divieto di avvicinamento alla vittima e ai luoghi da questa frequentati.