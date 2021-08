Alghero. Volevano portarsi a casa come “souvenir” un raro esemplare di “Pinna Nobilis"

Multati quattro turisti spagnoli

Di: Redazione Sardegna Live

Hanno trovato la preziosa “Nacchera di Mare” in una spiaggia di Alghero e hanno deciso di prenderla e portasela a casa come “souvenir” delle vacanze sarde.

Per fortuna, i finanzieri del Nucleo Mobile della Tenenza della Guardia di Finanza di Porto Torres hanno bloccato i quattro turisti spagnoli a Porto Torres, prima dell’imbarco sulla nave diretta a Barcellona. I militari hanno controllato l’auto con a bordo i 4 turisti e hanno trovato all’interno dei bagagli la “Pinna Nobilis”, della lunghezza di quasi 60 centimetri.

L’esemplare del mollusco rientra tra le specie protette, come previsto dalla Direttiva n. 92/43/CE, relativa alla tutela e conservazione degli habitat naturali e della fauna e flora selvatiche. Pertanto, al termine del servizio, i finanzieri hanno sequestrato l’esemplare di mollusco in argomento e hanno verbalizzato i quattro turisti spagnoli per l’illecito commesso: ognuno di loro dovrà pagare una sanzione amministrativa che può arrivare fino a euro 3.000.

Infatti, la legge della Regione Autonoma della Sardegna n. 16/2017, a tutela dei litorali sardi, prevede per chiunque asporti, detenga, venda anche piccole quantità di sabbia, ciottoli, sassi o conchiglie provenienti dal litorale o dal mare, in assenza di autorizzazione, l’assoggettamento ad una sanzione amministrativa da euro 500 a euro 3.000. L’operazione di servizio si inquadra nell’ambito di un’attenta ed approfondita analisi di rischio, coordinata e diretta dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Sassari, sui dati e le informazioni raccolti per il monitoraggio dei punti di ingresso ed uscita portuali e aeroportuali della Provincia di Sassari, volta al contrasto degli illeciti alla normativa doganale.