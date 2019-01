Incidente in via Roma: scooter investe pedone

Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi.

Di: Redazione Sardegna Live

Questa mattina in via Roma a Cagliari un uomo di 64 anni è stato investito da uno scooter condotto da un 40enne cagliaritano.

Quest'ultimo percorreva via Roma in direzione Viale Trieste quando, in corrispondenza del civico n^ 167, ha travolto il pedone.

Il 64enne è stato immediatamente soccorso dal personale sanitario del 118 e trasportato a bordo di un'ambulanza in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Brotzu.

Sul posto per i rilievi è intervenuta la Polizia Municipale.