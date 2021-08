Covid. In Sardegna 266 nuovi casi e un decesso

In leggero aumento i ricoveri: uno in più in terapia intensiva, sei in più in area medica

Di: Redazione Sardegna Live

Sono 266 i nuovi casi di Covid registrati in Sardegna nelle ultime 24 ore secondo il bollettino regionale sulla base di 1696 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 3188 test Si è registrato anche un decesso, un uomo di 78 anni residente nella Città metropolitana di Cagliari.

In terapia intensiva c'è un paziente in più rispetto a ieri, in totale ora sono 22. Mentre in area medica ci sono ora 140 pazienti, sei in più rispetto a ieri.