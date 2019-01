Allerta meteo in Sardegna: piogge sparse anche a carattere di rovescio e temporali

La Protezione civile regionale ha diramato un avviso con codice verde valido dalle 6 del mattino sino alla mezzanotte di oggi

Di: Redazione Sardegna Live

La Protezione civile regionale ha diramato un avviso con codice verde valido dalle 6 del mattino sino alla mezzanotte di oggi, lunedì 21 gennaio.

Sono previste piogge sparse anche a carattere di rovescio e temporali, che potrebbero concentrarsi soprattutto sul versante orientale e nevicate oltre i 1.300 metri, ipotizzabili cioè sul massiccio del Gennargentu (Nuorese) e sul Limbara (Gallura).

Per l'Arpas Sardegna, le temperature minime sono in aumento, e le massime in diminuzione.

Secondo le previsioni del servizio meteo dell'Aeronautica militare le piogge si faranno sentire sull'Isola almeno sino a giovedì 24 con locali temporali.

