Nizzi affonda Salmo: "Concerto non autorizzato. Un'azione deprecabile"

Anche il sindaco di Olbia prende le distanze da quanto accaduto al Molo Brin: "Non accada mai più una cosa simile"

Di: Redazione Sardegna Live

Anche il sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, prende le distanze da quanto accaduto il 13 agosto in pieno centro cittadino, col concerto di Salmo organizzato sotto la ruota panoramica che ha visto l'assembramento di migliaia di persone senza mascherina.

"Un’azione deprecabile, ingiustificabile, assolutamente da condannare", sono le parole del primo cittadino. La Procura di Tempio, ieri, ha aperto un'inchiesta contro ignoti per vederci chiaro e capire come sia stato possibile organizzare un concertone senza regole al Molo Brin alla vigilia di Ferragosto.

Il sindaco, dopo gli attacchi del rapper Fedez che aveva parlato di istituzioni malate, spiega: "Di sicuro al Comune non è pervenuta alcuna richiesta di autorizzazione per un concerto, né da parte di Salmo né da chiunque altro. Pertanto non sono state predisposte quelle misure di limitazione necessarie per le manifestazioni di spettacolo. Questa cosa non doveva succedere - conclude Nizzi - e mi auguro che non accada mai più anche perché il numero dei contagi sta aumentando e la situazione sul fronte del Covid non è per nulla rassicurante".