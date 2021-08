Ferragosto di fuoco: 10 incendi in Sardegna

In quattro occasioni sono intervenuti gli elicotteri del Corpo forestale

Di: Redazione Sardegna Live

E' stata una domenica segnata dalle fiamme. In data odierna, su un totale di 10 incendi occorsi sul territorio regionale, si segnalano quattro roghi che hanno richiesto l'intervento dei mezzi aerei del Corpo forestale.

A Sini, in località “Olidoni”, hanno coordinato le operazioni di spegnimento gli uomini della Stazione del Corpo Forestale di Ales, coadiuvata dal personale elitrasportato a bordo dell'elicottero proveniente dalla base di Fenosu. Sono intervenute tre squadre dell’Agenzia Forestas e una squadra dei Vigili del fuoco di Ales. L’incendio ha percorso una superficie incolta di poche centinaia di metri quadri a ridosso della periferia nord abitato. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 12:30.

A Luras, in località “Monte Toveddu”, a supporto delle squadre di terra è giunto un velivolo proveniente dalla base di Limbara. All'opera anche due squadre dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Calangianus e Luras. L’incendio ha percorso una superficie incolta su pertinenza stradale della SP136, a ridosso di una superficie boscata che separa la SP dall'abitato. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 15.

Allarme anche a Bono, in località “Su Padru”. Il Corpo Forestale ha richiesto l'intervento di un elicottero decollato da Anela. A terra tre squadre dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Bono e Benetutti, una squadra dei Vigili del fuoco di Bono e una squadra della Compagnia barracellare di Bottidda. L’incendio sta interessando una superficie boscata. Le operazioni di spegnimento sono tuttora in corso.

Sempre a Bono, in località “Loddaeddu”, ha operato per spegnere un altro incendio un mezzo aereo decollato dalla base di Farcana. L’incendio sta interessando una superficie boscata. Anche in questo caso le operazioni di spegnimento sono tuttora in corso.