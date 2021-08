Concerto Salmo Olbia. Ironia di Ermal Meta: "Ho scoperto di non essere artista perché rispetto le regole"

Un'altra frecciatina rivolta al rapper olbiese protagonista di un discusso concerto

Di: Redazione Sardegna Live

Non si placa la polemica suscitata dal concertone del rapper Salmo tenutosi in pieno centro a Olbia il 13 agosto. Dopo le stoccate di Fedez, che ha accusato l'artista sardo di aver mancato di rispetto a migliaia di lavoratori del settore che si attengono alle regole imposte dalle norme anti-Covid per l'organizzazione degli eventi, in tanti sono intervenuti sulla vicenda.

"Potevo andare a farmi la vacanza come Fedez invece sono sceso in strada e ho detto la mia. Se avessi voluto seguire le regole non avrei fatto l'artista", aveva risposto Salmo al collega milanese. Un'affermazione che non è piaciuta a tanti colleghi scatenando le critiche anche di tanti fan dello stesso rapper olbiese.

Fra i tanti che non hanno apprezzato l'atteggiamento di Salmo c'è Ermal Meta. Il vincitore del Festival di Sanremo 2018 ha infatti ironizzato sul suo account Twitter: "Ho appena scoperto di non essere un artista perché rispetto le regole".