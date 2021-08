San Teodoro. Violento scontro tra Smart e autocarro: conducente citycar in ospedale

Non è in pericolo di vita

Di: Redazione Sardegna Live

Incidente stradale lungo la SS 125, nel Comune di San Teodoro, in prossimità dell’incrocio per la località “Lu Nuragheddu”. Per cause in corso di accertamento, una vettura Smart ha impattato violentemente contro un autocarro. A riportare le conseguenze più gravi il conducente del citycar, trasportato all’ospedale di Olbia, cosciente e non in pericolo di vita.

Sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco di Siniscola che ha prontamente assistito le persone coinvolte e messo in sicurezza le auto interessate dal sinistro. Sul luogo dell'incidente anche il personale sanitario 118 con un’ambulanza della croce bianca, la Polizia locale e i Carabinieri per gli accertamenti di legge.