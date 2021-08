Sinnai. Stop feste, mascherina all’aperto e ombrelloni a 10 metri a Solanas

Il sindaco Tarcisio Anedda impone una nuova stretta ai suoi concittadini e ai turisti

Di: Redazione Sardegna Live

A causa dell’aumento dei contagi, il sindaco di Sinnai, Tarcisio Anedda, ha deciso di imporre una nuova stretta ai suoi concittadini e ai turisti che affollano la spiaggia di Solanas, frazione del comune.

Dopo avere introdotto la prescrizione per la quale in spiaggia deve assicurato un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggi) in modo da garantire la superficie di almeno 10 metri quadri per ogni ombrellone e l'uso delle mascherine all'aperto h24, sino al 22 agosto, dalle 22,00 e fino alle 6 è vietata la vendita con asporto e il consumo in spazi all'aperto di bevande alcoliche da parte di qualsiasi esercizio commerciale e pubblico esercizio (market, enoteche, bar, pizzerie, ristoranti e circoli privati).

Unica eccezione per i bar, pizzerie, ristoranti e circoli privati, ai quali la mescita è consentita esclusivamente al banco o ai tavoli sia in ambiente chiuso che all'aperto; Sono sospese, 24 ore su 24, le attività di spettacolo ed intrattenimento musicale, danzante, culturale, teatrale e sportivo svolto in luoghi chiusi e all'aperto, compreso l'intrattenimento musicale nei locali di somministrazione di alimenti e bevande, ad eccezione delle attività i cui accessi sono controllati tramite green pass, oltre ai tornei sportivi di qualsiasi genere.