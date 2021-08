Allerta caldo. In Sardegna picchi oltre 40 per Ferragosto

Lunedì arriva il maestrale, resta alto il rischio incendi

Di: Redazione Sardegna Live

Nuova allerta per Condizioni meteo avverse per le alte temperature in Sardegna. Da venerdì 13 e fino almeno a lunedì 16 agosto, sulla Sardegna si prevedono temperature massime diffusamente oltre i 40 gradi.

Il Servizio di Protezione Civile regionale ha diramato un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse. Secondo il servizio meteo dell'Aeronautica militare di Decimomannu (Cagliari) "Continua la permanenza dell'alta pressione su tutto il Mediterraneo, che nelle zone più interne dell'Isola porteranno le temperature anche poco al di sopra dei 40 grandi. Ma a preoccupare è l'elevato tasso di umidità alto che ci farà percepire temperature ancora più alte la sera e la notte".

Da lunedì ci sarà una 'saccataura' che arriva dalla Scandinavia e va interessare il Mediterraneo settentrionale. "La Sardegna - spiegano gli esperti - resta a margine della perturbazione e questo alimenterà il maestrale con temperature più miti e meno umidità nelle coste e nella parte settentrionale, mentre nella parte centro-meridionale l'effetto sarà quello di spostare l'aria calda". Poi le temperature risaliranno nel prossimo fine settimana.