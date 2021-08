Covid. In Sardegna 400 nuovi casi e tre decessi

Di: Redazione Sardegna Live

Sono 400 i nuovi casi di Covid registrati in Sardegna nelle ultime 24 ore, sulla base di 2271 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 8400 test. Tre i decessi: una donna di 79 anni, residente nella Provincia del Sud Sardegna e due uomini di 75 e 77 anni, entrambi residenti nella Città Metropolitana di Cagliari.

I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 23 (uno in più rispetto a ieri) mentre quelli ricoverati in area medica sono 128 (uno in meno rispetto al report precedente). Sono infin 6910 i casi di isolamento domiciliare (+ 54 rispetto a ieri).