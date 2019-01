Caso Posidonia, balneari in rivolta: “Guardate lo schifo che il camion scarica in spiaggia”

Un video-denuncia su ciò che sta accadendo in quel tratto di arenile di Alghero

Di: Alessandro Congia

Giovanni Monti, titolare di uno degli stabilimenti sulla bellissima spiaggia del litorale algherese, è inferocito. In un video-denuncia mostra cosa sta succedendo: dovrebbe trattarsi di un “proficuo” intervento di riqualificazione”, ma invece quella fanghiglia di colore scuro, anomalo, contiene cumuli di lattine e altre tipologie di rifiuti.

“La Procura della Repubblica ha il dovere di intervenire immediatamente – dice il leader di Sardi Liberi, Mauro Pili - ecco come stanno distruggendo le spiagge bianche della Riviera del Corallo. In diretta con Giovanni Monti e i balneari di Alghero. Uno scempio, intervenga al più presto la Magistratura per fermare questo disastro ambientale senza precedenti”.

VIDEO