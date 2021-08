Pula. Spariti ombrellone e lettini dalle aree destinate ai portatori di disabilità

La sindaca: "Persone vili, prive di animo e bontà, continuano a stare in mezzo a noi, come parassiti"

Di: Redazione Sardegna Live

“È passata poco più di una settimana da quando abbiamo inaugurato le aree in spiaggia dedicate ai diversamente abili e sono già state sottratti un ombrellone a Is Figus e 4 lettini a Campu Matta”. A farlo sapere è la sindaca di Pula, Carla Medau.

“Il danno – afferma la prima cittadina - non è solo per l'imprenditore che li ha prestati gratuitamente ma soprattutto va a discapito di tutte le persone diversamente abili che potevano usufruire di un servizio adeguato alle loro esigenze”.

“È vero che la solidarietà e la generosità saranno sempre valori alti, che ispireranno le azioni di migliaia di persone, ma è anche vero – sottolinea la sindaca - che tristemente dobbiamo registrare che persone vili, prive di animo e bontà, continuano a stare in mezzo a noi, come parassiti!”.

“L’alternativa sarà sospendere il servizio gratuito dei lettini, per non gravare sull’imprenditore che li mette a disposizione, distruggendo così un servizio unico e indispensabile. Siamo molto amareggiati da questo comportamento così incivile, spregevole ed indegno. Noi non ci arrendiamo”, dice infine Carla Medau.