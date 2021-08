Cagliari. Sorpreso mentre vende droga a un minore

Arrestato dai Falchi un 19enne

Di: Redazione Sardegna Live

Nel pomeriggio di ieri, gli Investigatori del Gruppo Falchi della Squadra Mobile hanno arrestato un 19enne cagliaritano perché accusato di detenzione di droga e spaccio.

Nello specifico, gli agenti, come da loro riferito, durante un servizio sul lungomare del Poetto hanno sorpreso il giovane mentre cedeva una dose di droga a un 17enne.

I poliziotti hanno quindi fermato e perquisito il ragazzo, trovandolo in possesso di altre otto dosi di marijuana, pronte per essere cedute, e di 50 euro, frutto di pregresse cessioni. La Polizia ha esteso i controlli anche a casa del 19enne, dove hanno rinvenuto un bilancino di precisione e altro materiale utile per il confezionamento in dosi dello stupefacente. Il giovane si trova ora agli arresti domiciliari.