Iglesias. Badante ruba 7.300 euro all’anziana che accudisce

Arrestata 75enne

Di: Redazione Sardegna Live

Ieri, 12 agosto, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Iglesias hanno arrestato una 75enne del luogo, assistente familiare, accusata di furto aggravato.

La badante infedele, approfittando della propria posizione, al termine dell’orario di lavoro è scappata con 7.300 euro, asportati dalla cassetta di sicurezza della signora che accudisce. La pensionata, accortasi del denaro mancante, ha immediatamente allertato i Carabinieri che hanno rintracciato la 75enne. Come riferito dai militari, sottoposta a perquisizione sia personale che domiciliare, è stata trovata in possesso dei 7.300 euro. Dopo le varie formalità, la donna è stata accompagnata presso la sua abitazione in regime di arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo che si terrà nella giornata odierna.