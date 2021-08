Buddusò. Il terribile incendio del 12 agosto del 1957 in cui persero la vita due persone

Il consigliere regionale Giovanni Satta: “E' importantissimo ricordare”

Di: Redazione Sardegna Live

Gli incendi che continuano a mettere in ginocchio la Sardegna, la Sicilia e la Calabria fanno riaffiorare il ricordo di coloro che hanno perso la vita a causa del fuoco. Nella nostra Isola, fra il 1945 e il 2013 sono rimaste uccise 67 persone e tra queste, oggi, 12 agosto, il nostro pensiero va a Giovanni Antonio Sanciu, 35 anni, e Giovanni Serafino Porcu, di 68, entrambi di Buddusò, morti mentre tentavano di spegnere un incendio nelle sugherete del paese, insieme a tanti altri volontari. Era il 1957.

“Fin da bambino ho sempre sentito parlare di questa tragedia che colpì l’intera comunità di Buddusò. Era un’estate rovente come quella di quest’anno – racconta a Sardegna Live il consigliere regionale del Psd’Az Giovanni Satta, nonché ex sindaco di Buddusò (dal 2000 al 2010) -. Speriamo che ricordare questa immane tragedia, così come la catastrofe di Curraggia, che purtroppo ogni anno ci vengono ricordate da questi eventi che continuano a ripetersi ciclicamente, possa servire da monito per tutti quelli che incoscientemente o volontariamente provocano questi incendi. Ricordare è importantissimo per poter cambiare”.