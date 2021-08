Atzara. Comunità in lutto per la morte di Dario

Con il 40enne viaggiava Franco Caria, trasportato con l'elisoccorso del 118 all'ospedale Brotzu di Cagliari

Di: Redazione Sardegna Live

Incredulità e sgomento nella comunità atzarese per la tragica scomparsa di Dario Manca, piastrellista di 40 anni, morto questa mattina in seguito a un incidente stradale verificatosi sulla statale 128 alle porte di Atzara, di fronte al cimitero. Il suo cuore ha smesso di battere intorno alle 11.

Secondo quanto ricostruito finora, la vittima, alla guida del suo fuoristrada, per cause ancora in corso di accertamento, mentre percorreva un rettilineo, è andato a impattare con una 600 condotta da un'anziana di 82 anni, che proveniva dalla corsia opposta. Dario è morto sul colpo. I soccorsi giunti sul posto ne hanno potuto constatare solo il decesso. Con il 40enne viaggiava Franco Caria, 55 anni, che sarebbe rimasto gravemente ferito: è stato trasportato con l'elisoccorso del 118 all'ospedale Brotzu di Cagliari.

Illesa, invece, l'anziana, ma è stata comunque accompagnata da un'ambulanza all'ospedale San Francesco di Nuoro per controlli.

Sul luogo dell’incidente, per i rilievi, sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Atzara e della Compagnia di Tonara.