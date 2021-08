Sorso. Rubano e utilizzano carrozzine per “giocare all'autoscontro”: identificati gli autori

Denunciati tre minorenni

Di: Redazione Sardegna Live

Sono stati identificati gli autori del gesto ignobile e senza cuore avvenuto nella notte del 10 agosto, quando dei giovani hanno rubato e utilizzato le carrozzine sportive della Dinamo Lab di Sorso, per poi abbandonarle in un campo. I responsabili sono tre minorenni del Nord Italia, denunciati con l’accusa di danneggiamento in concorso. I riconoscimenti sono stati eseguiti con le garanzie previste dalla legge e così i Carabinieri della Stazione di Sorso hanno potuto denunciare i giovanissimi alla Procura.

“Hanno trasformato le vie della periferia in un autoscontro inqualificabile”, aveva detto l'Assessore allo sport e alle Pari Opportunità del Comune di Sorso, Marcella Spanu. “Oggi – aveva affermato - la vergogna deve essere il primo e forte turbamento che porti gli autori del furto di carrozzine a fare il doveroso passo successivo: chiedere scusa e prendersi la piena responsabilità delle proprie azioni”.

"La Comunità di Sorso – aveva continuato - stringe forte a sé gli atleti della Dinamo Lab, con rispetto e vicinanza e invita i responsabili del gesto a dimostrare pentimento. L’indignazione è di certo il sentimento che ci anima in maggior misura, oggi, ma l’auspicio è che chi ha sbagliato possa comprendere la portata del proprio errore”.