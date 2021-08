Incendi: aiuti dalla Croce rossa agli allevatori sardi in difficoltà

Donati 15 bilici contenenti foraggi per il bestiame

Di: Redazione Sardegna Live

Quindici bilici contenenti foraggi per il bestiame, portati da personale della Croce Rossa Italiana via mare, saranno donati venerdì 13 agosto in tutta la Sardegna agli allevatori in difficoltà in seguito ai drammatici incendi delle scorse settimane. La consegna avverrà attraverso un'operazione che coinvolge oltre cento volontari Cri per la distribuzione.

Le rotoballe sono state donate dagli allevatori di diverse Regioni italiane: Piemonte, Toscana, Abruzzo, Lazio, Campania e contribuiranno all'alimentazione di oltre mille animali, tra pecore e mucche.

L'iniziativa della Cri è stata resa possibile grazie al sostegno della Polizia di Stato, della Polizia Stradale, della Direzione Marittima di Olbia, di Coldiretti, Grimaldi Lines e Nivea Lavanderia Industriale.

I mezzi della Croce Rossa partiranno nel primo mattino dal CAIP (Centro di Addestramento della Polizia di Stato) di Abbasanta per raggiungere tutte le realtà in maggior difficoltà, indicate alla Cri da Coldiretti.