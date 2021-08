Guida in stato di ebbrezza e senza patente: 50enne nei guai dopo un incidente

Fermo del mezzo e contravvenzione per l'uomo

Di: Redazione Sardegna Live

L’11 agosto, i carabinieri della Stazione di Villasalto, al termine degli accertamenti effettuati a seguito di un incidente stradale verificatosi il 18 luglio a Castiadas in località Sitò, hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza alcolica un cittadino rumeno 50 enne, domiciliato a Castiadas.

L'uomo, all’esito degli esami tossicologici eseguiti dall’ATS di Cagliari, sarebbe infatti risultato positivo all’etanolo per 1,19 grammi/litro.

Il 50enne è stato anche contravvenzionato per guida senza patente con applicazione del fermo di 180 giorni a carico del mezzo coinvolto nel sinistro.