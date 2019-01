A Volontariamente Alghero e Primavera Onlus il concorso “Lo Presepi de l'Alguer”

La premiazione è in programma il 2 febbraio

Di: Antonio Caria

Le Associazioni Volontariamente Alghero e Primavera Onlus si aono aggiudicate ex aequo del concorso “Lo Presepi de l'Alguer” indetto dalla Fondazione Alghero e inserito nel programma di eventi “Més que un Mes”.

Un successo per quest’iniziativa che ha visto una grande partecipazione e un’ottima qualità dei lavori tanto che la giuria composta dai presidenti Tonino Serra (interior and flower designer). e Padre Rino, Renata Fiamma, (architetto e vice presidente della Fondazione Alghero, segretario verbalizzante). ha avuto necessità di riunirsi in una seconda seduta per ragionare attentamente sulle proposte in gara e definire i vincitori e le menzioni d’onore.

Ai vincitori è andato il premio di 1.000 euro (500 euro a testa) mentre le menzioni d’onore, sempre ex aequo, sono andate a CCN Centro Storico e Istituto professionale per l’industria e l’artigianato.

Il terzo premio, anche questo ex aequo (200 euro a testa ) se lo sono aggiudicati il Comitato Festeggiamenti San Marco e Associazione Piazza Civica mentre il secondo premio ex aequo (200 euro a testa ) all’Istituto Fondazione Lavagna, alla Parrocchia Santa Maria Goretti e al Coro Polifonico Algherese.

Le premiazioni avverranno il prossimo 2 febbraio, presso la Cattedrale di Santa Maria, in occasione dell'evento conclusivo di “Més que un Mes” con un concerto delle corali che hanno animato la città durante le festività natalizie.