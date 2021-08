Salmo, il 13 agosto concerto gratuito e raccolta fondi per le comunità colpite dall'incendio

Lo aveva preannunciato qualche giorno fa. Ora è ufficiale, il celebre rapper olbiese terrà un concerto completamente gratuito

Di: Giammaria Lavena

Lo aveva preannunciato qualche giorno fa, dopo che gli incendi avevano messo in ginocchio l'Isola e in particolare la zona del Montiferru. Adesso è ufficiale: Salmo organizza un live gratuito con tanto di raccolta fondi per le comunità colpite dall'incendio.

"Organizziamo un live completamente gratuito e una raccolta fondi su internet per aiutare queste persone. Non so quando potremo farlo e non so neanche se ce lo permetteranno, ma noi lo faremo ugualmente", aveva scritto.

Ed ecco che è arrivato l'annuncio del rapper olbiese sui social. Il concerto si terrà nell'Isola venerdì 13 agosto, ma non sono stati comunicati località e orario. "Ve li comunicherò il giorno stesso - ha scritto -, non mancate".

Foto Instagram Salmo