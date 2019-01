Ritrovati a Nuoro i giovani che da sabato scorso avevano fatto perdere le loro tracce

Ecco cosa è accaduto

Di: Redazione

Nella tarda serata di ieri i Carabinieri della Compagnia di Nuoro hanno rintracciato i tre minorenni allontanatisi sabato scorso dalle loro abitazioni per andare a scuola, in provincia di Cagliari e del Sud Sardegna: si tratta di due 15enni e di un 17enne.

Con loro c'era anche un 21enne. I giovani, che probabilmente da Cagliari avevano raggiunto Sassari, hanno soggiornato alcuni giorni in un appartamento preso in locazione per poi raggiungere il capoluogo barbaricino. A Nuoro hanno trovato riparo in una casa fatiscente, priva dei servizi più elementari, ospitati da un cittadino rumeno.

Provati dalla fuga, rimasti senza soldi e affamati, per sostentarsi hanno venduto i cellulari e incominciato a chiedere le elemosine davanti alla Chiesa delle Grazie ove alcuni cittadini ne avevano segnalato la presenza al Pronto Intervento dei Carabinieri.

I militari, sin dal pomeriggio, li hanno ricercati a lungo rintracciandoli in tarda serata vicino al loro rifugio, nel quartiere Seuna, e dopo averli indentificati li hanno riaffidati ai rispettivi genitori, non prima di averli rifocillati e aver offerto loro un pasto caldo.

Dell'avvenuto rintraccio è stata data comunicazione alla Procura per i Minorenni presso il Tribunale di Cagliari. Della loro fuga se ne era occupata anche la nota trasmissione "Chi l'ha visto".