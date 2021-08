Gaffe Ferragni, pubblica cofanetto di conchiglie ricevuto in dono e scoppia la polemica

L'imprenditrice, in vacanza in Costa Smeralda, ha subito rimosso la foto da Instagram

Di: Redazione Sardegna Live

E' polemica sui social dopo una delle ultime foto condivise da Chiara Ferragni. L'imprenditrice digitale, in vacanza in Costa Smeralda col marito Fedez e i figli Leone e Vittoria, ha condiviso nelle sue Instagram stories la foto di un cofanetto contenente diverse conchiglie ricevuto in dono.

Ad accendere il dibattito è stata la pagina Facebook "Sardegna Rubata e Depredata", che da diverso tempo sensibilizza i turisti contro i "furti" di conchiglie e sabbia dalle spiagge dell'Isola, portati spesso a casa e custoditi come souvenir.

"Senza dubbio - si legge sulla pagina - non è andata lei personalmente a raccogliere conchiglie sulla spiaggia. Ma dall'alto dei suoi 1000 miliardi di follower poteva rifiutare il gentile omaggio e far passare il messaggio che dal mare e dalle spiagge non si porta via niente. Un'occasione persa".

"Con la scusa del souvenir ogni anno turisti e non sottraggono all'isola ciò che la natura ha impiegato millenni a creare. Il furto di sabbia è un reato", spiega la pagina. Poco dopo Chiara Ferragni ha rimosso l'immagine.