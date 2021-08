Dal 16 agosto vaccini senza prenotazioni a giovani dai 12 ai 18 anni

Lettera di Figliuolo alle Regioni: dosi Pfizer-Moderna libere

Di: Redazione Sardegna Live

A partire dal 16 agosto tutti i ragazzi tra i 12 e i 18 anni potranno vaccinarsi senza dover prenotare. È quanto scrive il Commissario per l'Emergenza Francesco Figliuolo in una lettera indirizzata alle Regioni con la quale chiede di "predisporre corsie preferenziali per l'ammissione alle somministrazioni dei cittadini" in questa fascia d'età, "anche senza preventiva prenotazione".

Al momento per gli under 18 è autorizzata la somministrazione solo di Pfizer o Moderna.

La campagna vaccinale, scrive il generale, "si sta sviluppando nei termini pianificati che vedono il progressivo raggiungimento degli obiettivi previsti per l'immunizzazione delle classi prioritarie, dei cittadini maggiormente vulnerabili e fragili". Per questo, e con l'obiettivo di "dare impulso" alla vaccinazione dei più giovani in vista della riapertura delle scuole a settembre, si chiede alle Regioni di organizzare le somministrazioni per i 12-18enni predisponendo "corsie preferenziali" e "senza preventiva somministrazione".

"Tale predisposizione - si legge nella lettera - avrà risvolti positivi anche per incentivare la ripresa in sicurezza sia delle attività sportive sia di quelle finalizzate a garantire il maggiore benessere psicofisico per i più giovani". E sempre in questo ambito, va fatto ogni sforzo per favorire il "completamento della vaccinazione" anche del "personale tecnico che opera negli impianti sportivi o presso associazioni sportive finalizzate al benessere".