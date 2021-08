Infarto in acqua ad Alghero, la vittima era originaria di Sassari

Per l'80enne non c'è stato nulla da fare

Di: Redazione Sardegna Live

Si chiamava Maria Rosa Pisanu l'anziana donna che è annegata nelle acque antistanti il lido di Alghero dopo avere avuto in malore.

La vittima, originaria di Sassari, aveva 80 anni e non 78 come emerso in un primo momento.

Fatale per lei un arresto cardiaco fulminante che l'ha colpita mentre faceva il bagno causandone l'annegamento. Inutili gli immediati soccorsi. I sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso.